5 Alasan Tidur Siang di Akhir Pekan Dapat Membantu Menjaga Kesehatan Tubuh

Tidur siang di akhir pekan dapat membantu menjaga kesehatan tubuh (The Guardian)
JawaPos.com – Tidur yang cukup merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi orang yang mengalami kekurangan tidur selama hari kerja.
Penelitian yang dilakukan terhadap sekitar 40.000 orang dewasa di Korea Selatan menunjukkan bahwa tidur tambahan saat siang dalam jumlah sedang pada akhir pekan berkaitan dengan risiko hipertensi yang lebih rendah.
Berikut 5 manfaat yang dapat dikaitkan dengan tidur siang di akhir pekan berdasarkan penelitian, seperti dilansir dari laman The Guardian.
1. Membantu Menurunkan Risiko Hipertensi
Tidur tambahan pada akhir pekan dikaitkan dengan kemungkinan mengalami hipertensi yang 6% lebih rendah secara keseluruhan.
Manfaat tersebut menjadi lebih besar pada orang yang memperoleh tambahan tidur sekitar 1 jam 27 menit, dengan kemungkinan hipertensi 9% lebih rendah.
Temuan ini menunjukkan bahwa tidur yang cukup dapat berperan dalam membantu menjaga tekanan darah.
2. Membantu Tubuh Memulihkan Diri dari Kurang Tidur
Kurang tidur selama hari kerja dapat memberikan tekanan tambahan pada tubuh dan membuat jantung serta pembuluh darah bekerja lebih keras.
Tidur tambahan pada akhir pekan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan diri setelah mengalami kekurangan tidur. Karena itu, tidur lebih lama secara moderat dapat menjadi salah satu cara tubuh mengompensasi waktu tidur yang hilang.
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Jawa Pos
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