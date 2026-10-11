Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 12 Oktober 2026 | 05.07 WIB

4 Zodiak Ini Memilih Me Time di Akhir Pekan, Menjadikan Rumah sebagai Destinasi Liburan Terbaik

Ilustrasi me time/Magnific - Image

Ilustrasi me time/Magnific

JawaPos.com - Tidak semua orang berlibur dengan travelling di akhir pekan ataupun pergi hangout ke tempat-tempat baru.

Bagi empat zodiak berikut, menghabiskan weekend di rumah justru menjadi momen berharga yang jarang mereka dapatkan.

Mereka lebih suka me time di rumah sambil nonton film, membaca buku, ataupun menekuni hobi.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (11/10) berikut empat zodiak yang lebih suka menghabiskan akhir pekan di rumah.  

Taurus mengedepankan kenyamanan di atas segalanya. Cara taurus untuk melepas penat setelah sepekan bekerja adalah dengan me time di rumah. Interaksi sosial yang melelahkan akan segera pulih saat energi anda terisi kembali dengan melakukan me time di rumah. 

Virgo berhasil menuntaskan seluruh tugas akhir pekan. Mereka lebih suka memanfaatkan waktu luang yang jarang dimiliki untuk me time. Dunia menawarkan berbagai aktivitas yang bisa dilakukan disaat libur, namun anda lebih nyaman berada di rumah sendirian.

Capricorn telah bekerja keras seminggu. Tidak berhenti disitu saja, capricorn lebih suka menyendiri untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang jauh lebih sulit saat diselesaikan ketika ada banyak orang. Meski demikian, jika teman-teman berhasil membujuk anda untuk keluar rumah, biasanya anda justru tidak menolak.

Aquarius menghabiskan akhir pekan untuk menekuni hobi, mengerjakan proyek pribadi, dan jalan-jalan sendiri. Itulah cara anda memulihkan energi. Anda merasa nyaman saat sendirian dan sama sekali tidak menganggapnya sebagai ciri-ciri orang yang kesepian. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak yang Sebaiknya Menghabiskan Weekend di Rumah, Tubuh dan Pikiran Butuh Istirahat - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Sebaiknya Menghabiskan Weekend di Rumah, Tubuh dan Pikiran Butuh Istirahat

Senin, 12 Oktober 2026 | 01.23 WIB

8 Ciri Kepribadian Orang yang Sengaja Tak Bisa Dihubungi Saat Akhir Pekan demi Batasan Diri - Image
Kepribadian

8 Ciri Kepribadian Orang yang Sengaja Tak Bisa Dihubungi Saat Akhir Pekan demi Batasan Diri

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.10 WIB

5 Alasan Tidur Siang di Akhir Pekan Dapat Membantu Menjaga Kesehatan Tubuh - Image
Kesehatan

5 Alasan Tidur Siang di Akhir Pekan Dapat Membantu Menjaga Kesehatan Tubuh

Rabu, 2 September 2026 | 04.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore