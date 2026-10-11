4 Zodiak Ini Memilih Me Time di Akhir Pekan, Menjadikan Rumah sebagai Destinasi Liburan Terbaik

JawaPos.com - Tidak semua orang berlibur dengan travelling di akhir pekan ataupun pergi hangout ke tempat-tempat baru.

Bagi empat zodiak berikut, menghabiskan weekend di rumah justru menjadi momen berharga yang jarang mereka dapatkan.

Mereka lebih suka me time di rumah sambil nonton film, membaca buku, ataupun menekuni hobi.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (11/10) berikut empat zodiak yang lebih suka menghabiskan akhir pekan di rumah.

Taurus

Taurus mengedepankan kenyamanan di atas segalanya. Cara taurus untuk melepas penat setelah sepekan bekerja adalah dengan me time di rumah. Interaksi sosial yang melelahkan akan segera pulih saat energi anda terisi kembali dengan melakukan me time di rumah.

Virgo

Virgo berhasil menuntaskan seluruh tugas akhir pekan. Mereka lebih suka memanfaatkan waktu luang yang jarang dimiliki untuk me time. Dunia menawarkan berbagai aktivitas yang bisa dilakukan disaat libur, namun anda lebih nyaman berada di rumah sendirian.

Capricorn

Capricorn telah bekerja keras seminggu. Tidak berhenti disitu saja, capricorn lebih suka menyendiri untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang jauh lebih sulit saat diselesaikan ketika ada banyak orang. Meski demikian, jika teman-teman berhasil membujuk anda untuk keluar rumah, biasanya anda justru tidak menolak.

Aquarius