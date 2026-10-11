Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 11 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aquarius pada Minggu, 11 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian agar tubuh tetap bugar di tengah berbagai kegiatan.
Keinginan untuk tetap produktif sebaiknya tidak membuat Aquarius mengabaikan batas kemampuan fisik, terutama ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Saat ingin berolahraga, Aquarius disarankan memilih aktivitas yang sesuai dengan kondisi tubuh dan tingkat kebugaran saat ini.
Jangan lupa melakukan pemanasan sebelum mulai bergerak dan pendinginan setelah olahraga selesai agar tubuh dapat menyesuaikan diri dengan perubahan intensitas aktivitas.
Jika ingin meningkatkan durasi atau tingkat kesulitan latihan, lakukan secara bertahap dan hindari memaksakan diri untuk mencapai hasil dalam waktu singkat.
Mengenali batas kemampuan tubuh menjadi hal penting agar rutinitas olahraga tetap memberikan manfaat tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan.
Aquarius juga perlu memberikan waktu istirahat yang cukup di sela-sela kesibukan, alih-alih terus memaksakan diri untuk menyelesaikan semua pekerjaan sekaligus.
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Jawa Pos
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