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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.58 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 11 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Jaga Ketenangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Minggu, 11 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui pengaturan aktivitas yang seimbang dengan waktu istirahat dan kebutuhan untuk menjaga pikiran tetap tenang.

Kesibukan menyelesaikan berbagai urusan serta keinginan memenuhi harapan orang lain terkadang membuat Libra lebih sibuk memperhatikan kebutuhan sekitar daripada mendengarkan kondisi tubuh sendiri.

Jika kebiasaan tersebut terus berulang, Libra bisa kehilangan kesempatan untuk memulihkan tenaga setelah menjalani rutinitas yang padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Hari Minggu dapat dimanfaatkan untuk menata kembali jadwal dan mengurangi kegiatan yang tidak harus segera diselesaikan.

Libra tidak perlu memenuhi setiap waktu dengan berbagai aktivitas karena tubuh juga membutuhkan kesempatan untuk beristirahat tanpa tekanan.

Perhatikan pula kebiasaan makan dengan memilih asupan bergizi, menjaga jadwal makan, dan memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari.

Jangan membiarkan pekerjaan atau urusan lain membuat waktu makan terus tertunda, terutama ketika tubuh membutuhkan energi untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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