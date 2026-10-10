Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Beri Waktu Diri Sendiri

JawaPos.com - Pisces perlu lebih peka terhadap kebutuhan tubuh di tengah berbagai kesibukan pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Tanggung jawab pekerjaan, urusan keluarga, dan persoalan pribadi yang muncul berdekatan bisa membuatmu terus memikirkan banyak hal hingga lupa menyediakan waktu untuk beristirahat.

Jika kebiasaan tersebut berlangsung berulang kali, tubuh berisiko mengalami kelelahan dan kemampuan berkonsentrasi saat menjalani aktivitas pun dapat ikut terganggu.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jangan membiasakan diri menunggu sampai tubuh terasa sangat lelah sebelum memutuskan untuk mengambil jeda.

Cobalah mempertahankan jadwal tidur yang teratur agar tubuh memperoleh kesempatan untuk memulihkan energi setelah menjalani kegiatan sepanjang hari.

Pisces juga sebaiknya menjaga waktu makan dan memilih asupan yang beragam serta bergizi untuk mendukung kebutuhan tubuh.