Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Beri Waktu Diri Sendiri

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)
JawaPos.com - Pisces perlu lebih peka terhadap kebutuhan tubuh di tengah berbagai kesibukan pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Tanggung jawab pekerjaan, urusan keluarga, dan persoalan pribadi yang muncul berdekatan bisa membuatmu terus memikirkan banyak hal hingga lupa menyediakan waktu untuk beristirahat.
Jika kebiasaan tersebut berlangsung berulang kali, tubuh berisiko mengalami kelelahan dan kemampuan berkonsentrasi saat menjalani aktivitas pun dapat ikut terganggu.
Jangan membiasakan diri menunggu sampai tubuh terasa sangat lelah sebelum memutuskan untuk mengambil jeda.
Cobalah mempertahankan jadwal tidur yang teratur agar tubuh memperoleh kesempatan untuk memulihkan energi setelah menjalani kegiatan sepanjang hari.
Pisces juga sebaiknya menjaga waktu makan dan memilih asupan yang beragam serta bergizi untuk mendukung kebutuhan tubuh.
Pastikan kebutuhan cairan terpenuhi dengan minum air putih secara berkala, terutama ketika aktivitas membuatmu mudah lupa untuk minum.
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Jawa Pos
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