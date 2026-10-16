Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 16 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak aquarius akan menunjukkan banyak tekad dan kesabaran dalam segala hal yang dilakukan. Sikap yang penuh kedamaian ini, akan memenangkan hati semua orang di lingkungan sosial.
Hal itu juga akan membuat aquarius menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan memiliki kemampuan untuk menangani setiap situasi dengan kedewasaan. Jika tahu betul bagaimana menangani semua situasi, aquarius akan memiliki keberanian untuk melewati setiap rintangan yang datang.
Zodiak pisces mungkin merasa ambisius dan bertekad. Hari ini mungkin momen yang tepat untuk menghilangkan energi negatif dari hidup.
Pisces mungkin ingin berkonsentrasi pada semua getaran positif dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Berusahalah juga untuk melakukan sesuatu yang membuat rileks.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius harus mencari cara untuk menghadirkan romantisme dan kesenangan dalam hubungan. Terkait karir, tingkatkan fleksibilitas di tempat kerja jika tidak ingin meninggalkan pekerjaan saat ini.
Sementara itu, beristirahatlah jika aquarius mungkin merasakan nyeri pada persendian hari ini. Pada sisi keuangan, aquarius harus mengerahkan usaha ekstra dalam urusan keuangan guna mendapatkan keuntungan.
Cinta Aquarius
Cobalah mencari cara untuk kembali menghadirkan romantisme dan kesenangan dalam hubungan. Aquarius bisa membelikan pasangan sesuatu yang manis untuk menunjukkan cinta kepadanya. Apa pun yang dilakukan, lakukanlah dengan tulus agar diterima dengan tangan terbuka dan hati yang hangat.
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Jawa Pos
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