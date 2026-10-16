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Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.26 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 16 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin merasa ambisius dan bertekad. Hari ini mungkin momen yang tepat untuk menghilangkan energi negatif dari hidup. 

Pisces mungkin ingin berkonsentrasi pada semua getaran positif dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Berusahalah juga untuk melakukan sesuatu yang membuat rileks.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Bersiaplah karena zodiak pisces akan menemukan emosi baru yang akan membawa kegembiraan ke dalam hidup. Terkait karir, jangan bersikap agresif jika ingin menyampaikan pendapat kepada tim serta atasan.

Sementara itu, tingkatkan program kebugaran untuk membuat kemajuan guna menurunkan berat badan. Terkait keuangan, mintalah nasihat dari seseorang yang lebih berpengalaman jika pisces ingin berinvestasi.

Cinta Pisces

Kemungkinan, pisces menikmati perasaan cinta yang sakral dan istimewa hari ini. Hal ini akan membantu pisces menemukan emosi baru yang akan membawa kegembiraan ke dalam hidup. Hal ini juga akan membuat pisces menyadari bahwa ada rasa takjub yang sangat luar biasa ketika pisces jatuh cinta.

Karir Pisces

Hari ini, pisces mungkin perlu mempertahankan pendirian terkait masalah pekerjaan. Cobalah untuk tidak bersikap agresif dan sampaikan pendapatmu kepada tim serta atasan. Jika merasa benar, akan bermanfaat jika suara pisces didengar hari ini.

Editor: Hanny Suwindari
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