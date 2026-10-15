Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

Wofoo Tai Po menjamu Lion City Sailors di ACL Two. Simak jadwal, analisis laga, dan prediksi skornya. (Istimewa)
JawaPos.com - Tim asal Hongkong Wofoo Tai Po akan menghadapi Lion City Sailors FC pada matchday kedua Grup F AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Mong Kok Stadium, Hong Kong, Rabu (15/10/2026), pukul 17.00 WIB.
Kedua tim membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara Grup F.
Berdasarkan informasi yang tersedia, Lion City Sailors menempati peringkat ketiga, sedangkan Wofoo Tai Po berada satu tingkat di bawahnya.
Situasi tersebut membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua kubu.
Kemenangan akan membuka peluang untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga persaingan menuju fase berikutnya.
Wofoo Tai Po memiliki keuntungan karena tampil di hadapan pendukung sendiri.
Bermain di Mong Kok Stadium diharapkan bisa membantu wakil Hong Kong tersebut tampil lebih percaya diri saat menghadapi lawan yang memiliki pengalaman di kompetisi regional.
Meski demikian, keuntungan sebagai tuan rumah belum tentu cukup untuk menjamin hasil maksimal.
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