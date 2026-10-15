Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

JawaPos.com - BG Pathum United akan menghadapi Adelaide United pada matchday kedua Grup F AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di True BG Stadium, Thailand, Kamis (15/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi BG Pathum United untuk memaksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri.

Namun, upaya mereka meraih hasil positif tidak akan mudah karena Adelaide United datang dengan modal performa yang cukup menjanjikan.

Adelaide United berada dalam posisi yang lebih menguntungkan setelah mengawali perjalanan di Grup F dengan kemenangan.

Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi wakil Australia itu untuk kembali memburu poin sekaligus menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya.

Tim asuhan Airton Andrioli juga memiliki catatan produktivitas gol yang patut diperhitungkan.

Berdasarkan statistik yang tersedia dalam laporan prapertandingan, Adelaide United mampu mencatatkan selisih mencetak gol 7-0 dalam beberapa laga terakhirnya.