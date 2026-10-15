Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

JawaPos.com - Gangwon FC diprediksi mampu meraih kemenangan saat menjamu Phnom Penh Crown pada matchday kedua Grup H AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, klub asal Korea Selatan itu memiliki peluang besar untuk mengamankan tiga poin pertamanya di kompetisi Asia musim ini.

Pertandingan Gangwon FC vs Phnom Penh Crown dijadwalkan berlangsung di Gangneung Stadium, Korea Selatan, Kamis (15/10/2026), mulai pukul 17.00 WIB.

Duel ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

Gangwon FC lebih diunggulkan karena memiliki pengalaman bermain di kompetisi dengan tingkat persaingan tinggi.

Selain itu, kualitas pemain dan keuntungan sebagai tuan rumah menjadi faktor yang bisa menentukan jalannya pertandingan.

Meski demikian, Phnom Penh Crown tidak bisa dianggap remeh. Wakil Kamboja tersebut datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 2-1 atas Kuching FA pada pertandingan pertama Grup H.

Hasil itu membuat mereka memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di markas Gangwon FC.