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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 15 Oktober 2026 | 13.28 WIB

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

AZ Alkmaar diunggulkan mengalahkan Hapoel Be'er Sheva dalam pertandingan Europa League 2026/2027 di AFAS Stadion berkat catatan 16 laga kandang tanpa kekalahan. (AZ Alkmaar) - Image

AZ Alkmaar diunggulkan mengalahkan Hapoel Be'er Sheva dalam pertandingan Europa League 2026/2027 di AFAS Stadion berkat catatan 16 laga kandang tanpa kekalahan. (AZ Alkmaar)

JawaPos.com — AZ Alkmaar diprediksi mengalahkan Hapoel Be'er Sheva dengan skor 3-1 dalam pertandingan fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di AFAS Stadion, Alkmaar, Belanda, Kamis (15/10/2026) pukul 23.45 WIB.

Keunggulan bermain di kandang menjadi modal penting bagi De Kaasboeren untuk memburu kemenangan perdana setelah mengalami kekalahan pada pertandingan pembuka kompetisi Eropa musim ini.

Kedua kesebelasan memasuki pertandingan dengan membawa hasil kurang memuaskan dari matchday pertama Europa League.

AZ Alkmaar menyerah 0-1 kepada Sunderland, sedangkan Hapoel Be'er Sheva hanya mampu bermain imbang tanpa gol menghadapi Dinamo Zagreb di Bucharest.

Mengapa AZ Alkmaar Lebih Diunggulkan Menang di AFAS Stadion?

AZ Alkmaar memiliki catatan kandang mengesankan dengan tidak terkalahkan dalam 16 pertandingan terakhir di AFAS Stadion.

Kekalahan kandang terakhir mereka terjadi ketika menghadapi NEC dengan skor 1-3 pada Januari lalu, sehingga markas De Kaasboeren menjadi tempat yang sulit ditaklukkan lawan.

Pasukan Leeroy Echteld sebenarnya mengawali musim dengan performa luar biasa sebelum momentum positif mereka mulai terganggu.

AZ Alkmaar sempat membukukan 19 pertandingan tanpa kekalahan, termasuk 14 laga kompetitif, sebelum Sunderland menghentikan catatan tersebut melalui kemenangan tipis 1-0.

Kekalahan di Stadium of Light menjadi pukulan bagi klub asal Belanda tersebut karena terjadi pada pertandingan pembuka Europa League.

Editor: Banu Adikara
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