Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

JawaPos.com — Prediksi skor Celje vs Omonia mengarah pada hasil imbang 1-1 ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Stadion Celje, Slovenia, Kamis (15/10/2026) pukul 23.45 WIB.

Omonia datang membawa modal kemenangan atas Celta Vigo, sedangkan Celje berusaha bangkit setelah tumbang dari Bayer Leverkusen.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua kesebelasan yang sama-sama memburu poin demi menjaga peluang melangkah ke fase gugur.

Omonia memiliki momentum lebih menjanjikan, tetapi Celje berpotensi memberikan perlawanan sengit dengan memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Mengapa Celje Wajib Bangkit Setelah Kekalahan dari Bayer Leverkusen? Celje menghadapi tekanan besar setelah mengawali perjalanan fase liga Europa League dengan kekalahan 0-2 dari Bayer Leverkusen.

Hasil tersebut membuat pasukan Zoran Zeljkovic membutuhkan tambahan poin agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan menuju babak berikutnya.

Klub berjuluk The Yellow and Blues sebenarnya memiliki pengalaman meraih kesuksesan di kompetisi domestik Slovenia.

Mereka sudah tiga kali menjuarai Slovenian First League, termasuk pada musim lalu yang mengantarkan klub tersebut tampil di panggung Eropa.