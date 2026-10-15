Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

JawaPos.com — Prediksi skor Sparta Prague vs Lillestrom mengarah pada kemenangan tuan rumah dalam pertandingan kedua fase liga Europa League 2026/2027 di epet ARENA, Praha, Kamis (15/10/2026).

Sparta Prague datang dengan modal lima kemenangan beruntun di seluruh kompetisi, sedangkan Lillestrom berusaha bangkit setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka kompetisi Eropa.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi pasukan Brian Priske untuk melanjutkan momentum positif sekaligus memperkuat posisi dalam persaingan fase liga.

Sebaliknya, Lillestrom harus menemukan solusi menghadapi agresivitas tuan rumah jika tidak ingin kembali kehilangan poin.

Sparta Prague mengawali perjalanan Europa League musim ini dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Ararat-Armenia di Yerevan.

Sementara itu, Lillestrom justru dipermalukan Torreense dengan skor 1-2 di kandang sendiri meskipun sempat mendapatkan keuntungan jumlah pemain.

Perbedaan performa kedua kesebelasan membuat Sparta Prague lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin di hadapan pendukungnya.

Namun, catatan tandang Lillestrom yang cukup menjanjikan tetap menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan tuan rumah.