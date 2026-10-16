Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu, 17 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Pisces (19 Februari–20 Maret) disarankan untuk menjaga pikiran tetap positif dalam menjalani aktivitas pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Pengaruh Bulan di Sagitarius menggambarkan pentingnya kesabaran, baik ketika menghadapi persoalan pribadi maupun saat berinteraksi dengan orang lain.
Dalam kehidupan asmara, Pisces sebaiknya tidak terburu-buru menyerah ketika hubungan menghadapi masalah. Sementara itu, peluang finansial mungkin datang melalui pembayaran yang tertunda atau sumber pendapatan tambahan.
Di tempat kerja, kepercayaan diri dapat membantu Pisces menyelesaikan tugas yang sempat tertunda. Meski kondisi kesehatan diperkirakan cukup baik, kebutuhan istirahat dan pola hidup seimbang tetap perlu diperhatikan.
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Ramalan Cinta Pisces
Pisces dikenal sebagai zodiak yang cenderung berusaha mempertahankan hubungan ketika menghadapi kesulitan.
Sikap pantang menyerah ini dapat menjadi kekuatan selama diimbangi dengan komunikasi yang sehat dan kesediaan untuk memahami sudut pandang pasangan.
Jika belakangan ini muncul persoalan dalam hubungan, cobalah membicarakannya secara terbuka. Hindari memendam perasaan atau mengambil keputusan ketika emosi sedang tidak stabil.
Memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan situasi dapat membantu menemukan jalan keluar yang lebih baik.
Bagi Pisces yang masih lajang, pengaruh Venus dalam ramalan astrologi menggambarkan kemungkinan munculnya ketertarikan terhadap seseorang berzodiak Gemini.
Meski begitu, tidak perlu terburu-buru mengharapkan hubungan yang serius. Nikmati proses saling mengenal dan biarkan kedekatan berkembang secara alami.
Kesabaran akan membantu Pisces memahami perasaan sendiri sekaligus mengenali kesungguhan orang yang mendekat.
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