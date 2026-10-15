Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

JawaPos.com - Kuching City FC akan menghadapi Kitchee SC pada matchday kedua Grup H AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadium Taha Ariffin, Kuching, Malaysia, Kamis (15/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Kuching City mengincar kemenangan perdana di kompetisi Asia musim ini setelah gagal meraih poin pada pertandingan pembuka.

Sementara itu, Kitchee datang dengan ambisi membawa pulang hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka di persaingan Grup H.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim memiliki kepentingan yang sama.

Kuching City ingin memaksimalkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan Kitchee berusaha memanfaatkan pengalaman mereka di kompetisi regional.

Pada matchday pertama, Kuching City harus mengakui keunggulan Phnom Penh Crown dengan skor 1-2.

Hasil tersebut membuat wakil Malaysia itu perlu segera bangkit jika ingin menjaga peluang bersaing untuk lolos ke babak berikutnya.