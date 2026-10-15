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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 15 Oktober 2026 | 13.51 WIB

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

Machida Zelvia diunggulkan saat menghadapi Tampines Rovers pada matchday kedua Grup G ACL Two 2026/2027. (Istimewa) - Image

Machida Zelvia diunggulkan saat menghadapi Tampines Rovers pada matchday kedua Grup G ACL Two 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Machida Zelvia diprediksi mampu membawa pulang tiga poin saat menghadapi BG Tampines Rovers FC pada matchday kedua Grup G AFC Champions League Two 2026/2027.

Pertandingan ini akan berlangsung di Jalan Besar Stadium, Singapura, Kamis (15/10/2026), dengan tuan rumah berusaha memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk meredam kekuatan wakil Jepang tersebut.

Machida Zelvia datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 2-0 atas Svay Rieng FC pada pertandingan pertama fase grup.

Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi tim asuhan Go Kuroda untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbesar peluang melangkah ke babak berikutnya.

Di sisi lain, Tampines Rovers harus bekerja lebih keras setelah mengawali perjalanan di Grup G dengan hasil kurang memuaskan melawan Shanghai Shenhua.

Bermain di kandang sendiri menjadi kesempatan bagi klub Singapura itu untuk memperbaiki posisi dan menjaga peluang bersaing di fase grup.

Secara kualitas kompetisi, Machida Zelvia memiliki keunggulan dari sisi pengalaman menghadapi lawan-lawan dengan intensitas tinggi di sepak bola Jepang.

Kedalaman skuad dan kedisiplinan permainan juga menjadi modal yang bisa menyulitkan Tampines Rovers sepanjang pertandingan.

Catatan tandang Machida yang cukup baik turut memperkuat prediksi tersebut.

Editor: Banu Adikara
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