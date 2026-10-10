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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.53 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Sabtu, 10 Oktober 2026: Atur Pengeluaran dan Jaga Keamanan Finansial

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Pisces pada Sabtu, 10 Oktober 2026, perlu dikelola dengan cermat agar berbagai kebutuhan yang datang berdekatan tidak membuat anggaran menjadi sulit dikendalikan.

Kamu mungkin masih merasa aman ketika mengeluarkan uang untuk hal-hal sederhana, seperti membeli makanan di luar, berbelanja melalui aplikasi, atau memenuhi ajakan teman untuk menghabiskan waktu bersama.

Namun, transaksi kecil yang dilakukan berkali-kali dapat mengurangi saldo secara perlahan hingga jumlah uang yang tersisa tidak lagi mencukupi kebutuhan menjelang akhir pekan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya mulai mengevaluasi pengeluaran yang sudah dilakukan dan menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya.

Pastikan biaya makan, transportasi, tagihan, serta kewajiban rutin lainnya tetap terpenuhi sebelum mengalokasikan uang untuk keperluan tambahan.

Kamu tidak harus menghindari semua aktivitas menyenangkan demi menjaga kondisi finansial, tetapi perlu menentukan batas pengeluaran yang sesuai dengan kemampuan.

Dengan cara ini, kamu tetap dapat menikmati waktu luang tanpa mengabaikan kebutuhan yang lebih mendesak.

Editor: Novia Tri Astuti
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