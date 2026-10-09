Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Jumat, 9 Oktober 2026: Jaga Energi dan Cukupi Waktu Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Jumat, 9 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian melalui pengaturan aktivitas yang seimbang agar tubuh tidak kehabisan tenaga sebelum seluruh pekerjaan selesai.

Semangat Aries yang tinggi dalam menjalani berbagai kegiatan terkadang membuat Anda terlalu fokus menyelesaikan tanggung jawab hingga melupakan kebutuhan untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika jadwal harian terasa penuh, Aries sebaiknya membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian agar tidak perlu mengerahkan seluruh energi dalam satu waktu.

Sediakan waktu jeda di antara aktivitas untuk meregangkan tubuh, menenangkan pikiran, atau sekadar beristirahat sejenak dari pekerjaan.

Kebiasaan tersebut dapat membantu Aries menjaga kenyamanan tubuh ketika harus menjalani rutinitas yang cukup padat.

Waktu tidur juga perlu menjadi prioritas, bukan sesuatu yang dikorbankan demi menyelesaikan pekerjaan tambahan.