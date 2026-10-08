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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.30 WIB

Bukan Jadi Karyawan, 4 Shio Ini Konon Lebih Bersinar Saat Menjalankan Bisnis Sendiri

shio yang sukses dan fulus mengalir ketika buka bisnis dan usaha di tahun 2026. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Memulai bisnis membutuhkan keberanian, strategi, serta kemampuan melihat peluang. Setiap orang tentu memiliki karakter dan cara berbeda ketika menentukan pilihan antara bekerja sebagai karyawan atau membangun usaha sendiri.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Beberapa shio dipercaya mempunyai sifat yang mendukung dunia kewirausahaan, seperti kemampuan memimpin, membaca peluang, berinovasi, hingga mengatur keuangan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang dipercaya memiliki karakter kuat untuk mengembangkan bisnis dan berpeluang mendapatkan keuntungan ketika menjalankan usaha pada 2026.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai sosok yang percaya diri, berani, dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Karakter tersebut dipercaya lebih mudah berkembang ketika mereka memiliki kebebasan dalam menentukan arah dan mengambil keputusan.

Karena itu, membangun bisnis sendiri dianggap dapat menjadi ruang bagi Naga untuk mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya. Kemampuan memimpin dan menyampaikan visi juga membuat mereka dipercaya mampu menarik rekan maupun mitra untuk bekerja sama.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, keberanian Naga mengambil langkah besar dapat menjadi modal untuk membuka berbagai peluang. Jika dibarengi perencanaan dan kerja keras, usaha yang dijalankan dipercaya berpotensi berkembang semakin besar.

2. Shio Tikus

Shio Tikus identik dengan kecerdikan, kecepatan membaca situasi, dan kemampuan beradaptasi. Mereka dipercaya mampu menemukan peluang dari hal-hal kecil yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Karakter tersebut membuat Tikus dianggap cocok menjalankan usaha yang membutuhkan kepekaan terhadap pasar. Mereka dapat mengeksplorasi berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga model bisnis yang mengikuti perkembangan zaman.

Kemampuan mengambil keputusan secara cepat juga menjadi salah satu keunggulan yang dikaitkan dengan shio ini. Dalam kepercayaan tersebut, keberanian mengubah ide menjadi tindakan dapat membuka jalan menuju kesuksesan finansial.

3. Shio Monyet

Kreativitas menjadi salah satu karakter yang paling sering dikaitkan dengan Shio Monyet. Selain penuh ide, mereka juga dikenal lincah dalam menghadapi perubahan dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Ketiga sifat tersebut dianggap menjadi modal penting dalam membangun bisnis. Monyet dipercaya mampu menciptakan produk atau konsep baru yang menarik perhatian sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan konsumen.

Ketika memiliki ruang untuk mengembangkan gagasannya sendiri, pemilik Shio Monyet diyakini dapat mengeluarkan potensi secara lebih maksimal. Inovasi yang terus dilakukan pun dipercaya dapat menjadi sumber pertumbuhan usaha.

4. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal mempunyai karakter disiplin, teliti, dan rajin. Mereka cenderung memperhatikan berbagai hal secara detail, termasuk dalam mengatur kegiatan serta keuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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