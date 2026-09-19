Wonyoung IVE Makin Bersinar di Dunia Fashion, Kini Jadi Wajah Baru UGG 

wonyoung (x @wonyoungdollz)

JawaPos.com – Wonyoung IVE perluas kiprahnya di dunia fashion setelah ditunjuk sebagai brand ambassador UGG untuk kawasan Asia-Pasifik.

Menurut laporan allkpop, penunjukan tersebut diumumkan pada 17 September 2026 bertepatan dengan peluncuran kampanye terbaru UGG bertajuk “Born to Feel”.

Wonyoung menjadi wajah koleksi Fall/Winter 2026 UGG melalui rangkaian foto dan video. Berbeda dari citranya ketika berada di atas panggung bersama IVE, kampanye ini justru menampilkan sisi Wonyoung yang lebih natural dalam suasana sehari-hari.

UGG mengangkat pesan bahwa kenyamanan sejati hadir ketika seseorang dapat menjadi dirinya sendiri.

Menurut allkpop, kampanye “Born to Feel” resmi diluncurkan melalui situs web, media sosial, iklan, hingga toko UGG mulai 17 September.

Koleksi musim gugur-musim dingin tersebut juga menghadirkan sejumlah siluet khas UGG yang mendapatkan sentuhan desain baru, termasuk Enwrap Clog. Wonyoung tampil mengenakan berbagai item yang memadukan nuansa nyaman dengan gaya fashion modern.

Kehadiran Wonyoung juga akan terlihat secara langsung di ruang publik Jepang. Berdasarkan pengumuman Deckers Japan, materi kampanye UGG yang menampilkan Wonyoung dijadwalkan hadir dalam iklan luar ruang di lima lokasi kawasan Harajuku dan Shibuya, Tokyo, mulai 21 hingga 27 September, dengan kemungkinan perubahan jadwal karena kondisi cuaca maupun pemasangan.

Dalam pemotretan kampanye, Wonyoung juga memperlihatkan kemampuan styling yang beragam. Sports Kyunghyang melaporkan bahwa member IVE tersebut tampil dengan sejumlah gaya, mulai dari denim, knitwear, hingga dress, sembari mengenakan berbagai produk koleksi UGG Fall/Winter 2026 seperti N-Lab Clog, Classic Ultra Mini Fluffed, dan Classic Mini Heritage.

Penunjukan ini menambah daftar aktivitas Wonyoung di luar panggung musik. Selain menjalani kegiatan bersama IVE, ia juga aktif dalam berbagai kampanye fashion dan kecantikan.