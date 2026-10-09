Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

JawaPos.com - RANS Nusantara punya modal produktivitas gol untuk menghadapi Persipura Jayapura dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027, Jumat (9/10/2026). Namun, Mutiara Hitam juga datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan perdana musim ini.

Pertandingan Grup B tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Meski berada di posisi yang lebih baik, RANS Nusantara tetap perlu mewaspadai kebangkitan Persipura yang mulai menemukan momentum.

RANS Nusantara menempati peringkat ketiga klasemen Grup B dengan koleksi tujuh poin dari empat pertandingan. Mereka mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Produktivitas menjadi salah satu kekuatan utama tim tersebut. RANS Nusantara telah mencetak 12 gol dalam empat laga, termasuk ketika membantai PSBS Biak Numfor dengan skor 5-1 pada 3 Oktober lalu.

Sebelumnya, mereka bermain imbang 3-3 saat menghadapi Dejan pada 19 September. Dua hasil tersebut memperlihatkan kemampuan lini depan RANS dalam menciptakan peluang dan menghasilkan gol, termasuk ketika bermain di luar kandang.

Namun, ketajaman tersebut belum sepenuhnya diimbangi pertahanan yang solid. Dalam dua pertandingan itu, RANS juga kebobolan empat gol. Celah tersebut bisa dimanfaatkan Persipura untuk memberikan tekanan dan mengubah jalannya pertandingan.

Persipura sendiri memiliki modal positif setelah mengalahkan De Red FC dengan skor 3-1 pada 2 Oktober. Kemenangan itu menjadi dorongan penting bagi Mutiara Hitam setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Persis Solo dan tanpa gol ketika menghadapi Kendal Tornado FC.

Meski demikian, Persipura masih harus meningkatkan konsistensi permainan. Mereka mengoleksi empat poin dari empat pertandingan, hasil satu kemenangan, dua imbang, dan satu kekalahan.

Catatan tersebut menempatkan Persipura di peringkat keenam Grup B, terpaut tiga poin dari RANS Nusantara. Kemenangan dalam pertandingan ini akan membuka peluang bagi Mutiara Hitam untuk memperbaiki posisi sekaligus mendekati pesaingnya.