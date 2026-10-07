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Dinarsa Kurniawan
Kamis, 8 Oktober 2026 | 01.17 WIB

3 Weton Paling Bersinar 8 Oktober 2026: Cinta Lancar, Karier Moncer, Rezeki Melimpah

Ilustrasi pemilik weton yang mendapatkan peruntungan rezeki melimpah. (magnific) - Image

Ilustrasi pemilik weton yang mendapatkan peruntungan rezeki melimpah. (magnific)

JawaPos.com - Kamis, 8 Oktober 2026, bisa menjadi hari yang terasa berbeda bagi sebagian orang yang masih menjadikan perhitungan weton sebagai salah satu panduan dalam membaca perjalanan hidup.

Besok, setidaknya ada tiga weton yang diprediksi memiliki energi positif lebih kuat. Mereka berpeluang mendapatkan kabar menyenangkan, pekerjaan yang lebih lancar, atau bahkan kejutan kecil dalam urusan asmara.

Berikut tiga weton yang disebut paling bersinar pada 8 Oktober 2026:

1. Rabu Legi

Pemilik weton Rabu Legi diprediksi menjadi salah satu yang paling beruntung.

Cinta: Bagi yang masih lajang, ada peluang komunikasi dengan seseorang yang selama ini diam-diam memperhatikan. Sementara bagi yang sudah memiliki pasangan, hubungan terasa lebih hangat jika tidak terlalu sibuk dengan ego masing-masing.

Karier: Ide yang selama ini hanya berada di kepala berpeluang mendapat perhatian. Ini saat yang tepat untuk berbicara, mengajukan gagasan, atau mengambil kesempatan baru.

Keuangan: Kondisi finansial cenderung stabil. Ada peluang mendapatkan pemasukan tambahan, meski tetap disarankan tidak langsung menghabiskannya hanya karena melihat tulisan "diskon 70 persen". 

Editor: Dinarsa Kurniawan
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