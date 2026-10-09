Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

JawaPos.com - Arema FC akan menjamu Bhayangkara FC di pekan keempat Super League. Kedua tim bakal saling beradu kekuatan di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (10/10) pukul 15.30 WIB.

Dalam lima pertandingan terakhir, kedua tim hanya satu laga mendapatkan hasil imbang. Melansir Transfermarkt, empat laga lainnya Arema FC dan Bhayangkara FC selalu saling mengalahkan.

Mengawali musim 2026/2027, Arema FC meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang. Saat bermain di Kanjuruhan, Singo Edan baru memenangkan satu laga melawan Isenmulang dan ditahan imbang Persik Kediri.

Di sisi Bhayangkara FC, tim asuhan Oscar Bruzon juga baru meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang. The Guardians memiliki hasil laga tandang yang cukup baik setelah berhasil menahan imbang Dewa United.

Dengan hasil yang didapatkan kedua tim dalam tiga laga terakhir, Arema FC diprediksi akan ditahan imbang Bhayangkara FC. Laga bakal berakhir dengan skor 1-1 di Stadion Kanjuruhan.

Kepercayaan diri Milan Ristovski

Menjelang laga besok, Milan Ristovski memastikan Bhayangkara FC sudah siap melawan Arema FC. Tim kepelatihan juga telah menganalisis permainan mereka setelah meraih kemenangan menghadapi Isenmulang.

"Kami memanfaatkan waktu jeda kompetisi dengan sangat baik untuk menjalani latihan yang berkualitas, menyegarkan pikiran, dan membangkitkan energi tim. Jadi, saya rasa kami sudah siap untuk pertandingan ini," kata Milan Ristovski yang dikutip laman resmi I League, Jumat (9/10).