Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin

Bernardo Tavares meminta pemain Persebaya Surabaya tampil cerdik dan menjaga fokus saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC demi memburu tiga poin di Lampung. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027.
M Super League 2026/2027.mh⁵
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10/2026) pukul 19.00 WIB.
Bajul Ijo datang dengan modal yang cukup baik setelah melewati tiga pertandingan awal tanpa kekalahan. Sebaliknya, Isenmulang masih kesulitan menemukan performa terbaik dan belum berhasil meraih satu poin pun pada awal kompetisi musim ini.
Perbedaan hasil tersebut membuat Persebaya lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini.
Meski demikian, tim asuhan Bernardo Tavares tetap harus menjaga fokus karena Isenmulang tentu ingin memanfaatkan laga kandang untuk mengakhiri tren negatif.
Persebaya sendiri mengincar kemenangan kedua musim ini demi memperbaiki posisi di klasemen sementara.
Tambahan tiga poin akan menjadi modal penting bagi Green Force untuk menjaga persaingan dengan tim-tim lain di papan atas.
Dalam tiga pertandingan sebelumnya, Persebaya mengumpulkan lima poin dari satu kemenangan dan dua hasil imbang.
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