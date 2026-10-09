Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik

Persik Kediri percaya diri menghadapi Madura United di Stadion Brawijaya. Marcos Reina Torres menyiapkan strategi untuk menghentikan tren positif lawan. (Persik)
JawaPos.com – “Kami punya kepercayaan untuk memenangkan laga ini,” kata pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres jelang pertandingan melawan Madura United sore ini di Stadion Brawijaya, Kediri. Sebuah optimisme yang penuh keberanian. Sebab, tamunya bukanlah tim sembarangan.
Madura United adalah tim yang dalam tiga pertandingan terakhir selalu menang. Mencetak tujuh gol dan hanya kebobolan dua gol. Saat ini Laskar Sape Kerrab bertengger di posisi kedua klasemen sementara Super League 2026-2027.
“Tidak mungkin ada tim yang menang tiga kali jika tidak bagus. Itulah sebabnya kami harus fokus,” ungkapnya.
Pelatih asal Spanyol itu mengatakan sudah menyiapkan segalanya untuk menghentikan tren positif lawan.
“Kami percaya pada diri sendiri, percaya kepada pemain dan cara kami bermain, hingga menyiapkan strategi terbaik. Kami percaya bisa mengalahkan siapa pun di kompetisi, termasuk Madura United,” tegasnya.
Sementara itu, Madura United datang dengan tekad ingin melanjutkan tren positif.
“Persiapan dan motivasi kami sudah cukup. Kami datang ke sini untuk mengambil poin,” kata pelatih Madura United Jose Gomes.
Pelatih yang akrab disapa Ze Gomes itu menambahkan, Persik bukanlah tim yang mudah dikalahkan. Dia sudah melihat bagaimana lawannya itu bertanding.
Terutama pada pertandingan terakhir saat berhasil menahan imbang 1-1 tuan rumah Arema FC (18/9).
Persik Kediri (4-3-3)
52-Andhika Ramadhani (pg); 3-Kiko (k), 55-Marcelo, 84-Junheong Park, 14-Althaf Indie; 4-Manol Garcia, 6-Bayu Otto, 20-Eduardo Miguel; 7-Munoz, 21-Jose Enrique, 8-Zanadin Fariz
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