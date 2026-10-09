Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya 

Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, buka suara terkait dengan tugas dari tiga Wakil Menteri yang berada di dalam tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto pada awal bulan Oktober 2026 mengangkat dua Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) baru yaitu Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Al Firman.
Suahasil mengatakan, ketiga wamen tersebut tidak secara eksplisit dibagi tugas. Namun akan tetap fokus kerja pada sejumlah tugas yang berada di bawah struktural Kementerian Keuangan.
“Saya menyampaikan di sini, kalau kita nggak dibagiin, kita fokus kerja,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (9/10).
Ia menjelaskan, untuk Wakil Menteri Keuangan Juda Agung akan lebih banyak berfokus kepada sektor keuangan, isu internasional, dan pembiayaan.
Kemudian, untuk Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman akan berfokus kepada penerimaan negara, pendapatan negara, kepabeanan cukai, penerimaan bukan pajak.
“Kita semua tahu bahwa betapa pentingnya aset penerimaan negara ini untuk APBN,” ucapnya.
Lanjutnya, ia menjelaskan untuk Wakil Menteri Keuangan Luky Al Firman akan berfokus ke belanja negara dan perbendaharaan negara.
Meski sudah memiliki fokus masing - masing, Ia memastikan semua Wakil Menteri Keuangan juga harus melihat aspek lainya yang berada di luar fokus yang telah ditetapkan.
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