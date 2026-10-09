Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

Duel Malaga kontra Espanyol di Estadio La Rosaleda diprediksi berlangsung ketat saat kedua tim berusaha bangkit dari tren kekalahan di La Liga 2026/2027. (Dok. Espanyol)
JawaPos.com — Malaga akan menjamu Espanyol pada Sabtu (10/10/2026) pukul 02.00 WIB dalam lanjutan La Liga 2026/2027 di Estadio La Rosaleda dengan misi meraih kemenangan pertama musim ini, sedangkan tim tamu berusaha bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun.
Espanyol menempati peringkat ke-15 dengan tujuh poin dari tujuh pertandingan, sementara Malaga terpuruk di dasar klasemen dengan hanya tiga poin.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki performa setelah jeda internasional yang tidak berjalan sesuai harapan.
Namun, catatan pertemuan yang lebih berpihak kepada Espanyol membuat Los Periquitos berpeluang membawa pulang poin dari markas Malaga.
Malaga memasuki pertandingan dengan tekanan besar setelah gagal meraih kemenangan dalam tujuh laga pembuka kompetisi kasta tertinggi Spanyol tersebut.
Di sisi lain, Espanyol juga membutuhkan hasil positif untuk menghentikan tren negatif sekaligus menjauh dari papan bawah klasemen.
Malaga menghadapi pertandingan melawan Espanyol dengan modal yang kurang meyakinkan setelah mencatatkan tiga hasil imbang dan empat kekalahan dalam tujuh pertandingan La Liga musim ini.
Hasil tersebut membuat klub berjuluk White and Sky Blues itu baru mengumpulkan tiga poin dan belum mampu meninggalkan posisi juru kunci.
Performa Malaga sempat menunjukkan tanda-tanda perbaikan ketika mengawali September dengan hasil imbang melawan Levante dan Celta Vigo.
Namun, dua kekalahan berikutnya dari Villarreal dan Getafe kembali memperlihatkan kesulitan tim asuhan Juan Francisco Funes dalam menjaga konsistensi permainan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022