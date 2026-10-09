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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 17.38 WIB

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

Duel Malaga kontra Espanyol di Estadio La Rosaleda diprediksi berlangsung ketat saat kedua tim berusaha bangkit dari tren kekalahan di La Liga 2026/2027. (Dok. Espanyol) - Image

Duel Malaga kontra Espanyol di Estadio La Rosaleda diprediksi berlangsung ketat saat kedua tim berusaha bangkit dari tren kekalahan di La Liga 2026/2027. (Dok. Espanyol)

JawaPos.com — Malaga akan menjamu Espanyol pada Sabtu (10/10/2026) pukul 02.00 WIB dalam lanjutan La Liga 2026/2027 di Estadio La Rosaleda dengan misi meraih kemenangan pertama musim ini, sedangkan tim tamu berusaha bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Espanyol menempati peringkat ke-15 dengan tujuh poin dari tujuh pertandingan, sementara Malaga terpuruk di dasar klasemen dengan hanya tiga poin.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki performa setelah jeda internasional yang tidak berjalan sesuai harapan.

Namun, catatan pertemuan yang lebih berpihak kepada Espanyol membuat Los Periquitos berpeluang membawa pulang poin dari markas Malaga.

Malaga memasuki pertandingan dengan tekanan besar setelah gagal meraih kemenangan dalam tujuh laga pembuka kompetisi kasta tertinggi Spanyol tersebut.

Di sisi lain, Espanyol juga membutuhkan hasil positif untuk menghentikan tren negatif sekaligus menjauh dari papan bawah klasemen.

Malaga Masih Mencari Kemenangan Pertama

Malaga menghadapi pertandingan melawan Espanyol dengan modal yang kurang meyakinkan setelah mencatatkan tiga hasil imbang dan empat kekalahan dalam tujuh pertandingan La Liga musim ini.

Hasil tersebut membuat klub berjuluk White and Sky Blues itu baru mengumpulkan tiga poin dan belum mampu meninggalkan posisi juru kunci.

Performa Malaga sempat menunjukkan tanda-tanda perbaikan ketika mengawali September dengan hasil imbang melawan Levante dan Celta Vigo.

Namun, dua kekalahan berikutnya dari Villarreal dan Getafe kembali memperlihatkan kesulitan tim asuhan Juan Francisco Funes dalam menjaga konsistensi permainan.

Editor: Hendra
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