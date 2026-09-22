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Rabu, 23 September 2026 | 02.47 WIB

3 Zodiak yang Kariernya Bersinar di Akhir Tahun 2026, Mulai September Duitnya Makin Banyak

Zodiak yang diramalkan kariernya bersinar di akhir tahun 2026 saat mulai September duitnya makin banyak. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan kariernya bersinar di akhir tahun 2026 saat mulai September duitnya makin banyak. (dok: pexels)

JawaPos.com - Paruh kedua tahun kuda api ini diprediksi akan jadi awal mula dari hidup sebagian orang.

Sebagian di antara kita dikatakan akan memperoleh keberuntungan yang bisa membuat hidup jadi berubah ke arah yang lebih baik.

Serangkaian kebaikan akan datang dalam berbagai bentuk yang mana hal tersebut akan melancarkan jalan masing-masing.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan kariernya bersinar di akhir tahun 2026 saat mulai September duitnya makin banyak.

1. Zodiak Gemini

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak gemini khususnya yang punya kepribadian  ambisius dikatakan akan memperoleh keberuntungan.

Astrolog meyakini, dalam waktu dekat ini mereka yang berzodiak satu ini akan menjalani masa-masa saat hidupnya terasa menyenangkan.

Rezeki bisa mereka peroleh jauh lebih mudah, bahkan beberapa hal yang dikerjakan juga bisa menuai sukses.

Tidak heran bila di akhir tahun 2026 ini mereka jadi salah satu yang kekayaannya bisa tumbuh ke tingkat yang lebih baik.

2. Zodiak Libra

Editor: Setyo Adi Nugroho
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