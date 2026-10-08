Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.22 WIB

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

Madura United diprediksi menang lawan Persik Kediri. (Dok. Madura United)&nbsp; - Image

Madura United diprediksi menang lawan Persik Kediri. (Dok. Madura United)&nbsp;

JawaPos.com- Madura United bakal bertamu ke markas Persik Kediri di pekan keempat Super League. Kedua tim akan saling beradu kekuatan di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10) pukul 15.30 WIB. 

Dalam lima pertandingan terakhir, Persik Kediri dan Madura United selalu  saling mengalahkan. Tidak pernah ada hasil imbang ketika dua tim tersebut bertemu. 

Melansir Transfermarkt, Madura United memenangkan tiga pertandingan terakhir sejak 2025. Sementara di dua laga sebelumnya, Persik Kediri selalu meraih kemenangan dari 2023 dan 2024.

Madura United datang ke Brawijaya dengan modal yang sangat apik. Laskar Sape Kerap selalu meraih kemenangan di tiga laga dengan dua kemenangan di kandang dan satu  laga tandang. 

Sementara tim tuan rumah Persik, masih belum mampu meraih hasil yang konsisten. Tim berjuluk Macan Putih itu, sudah meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan sempat kalah di kandang sendiri melawan Dewa United. 

Dengan hasil laga yang diraih di tiga laga Super League, Madura United sepertinya akan memiliki peluang untuk menang. Madura United diprediksi menang dengan skor 2-1 dari Persik Kediri

Jose Gomes berharap raih kemenangan

Pelatih Madura United, Jose Gomes mengatakan persiapan timnya sudah sangat baik. Dia mengaku Persik Kediri adalah tim yang bagus, tapi pelatih asal Portugal itu tetap menargetkan kemenangan. 

"Motivasi kami sudah cukup. Persiapan kami untuk pertandingan ini cukup bagus juga. Kami akan segera berangkat ke Kediri untuk pertandingan besok," kata Jose Gomes saat jumpa pers via daring yang dikutip dari laman resmi I League, Kamis (8/10). 

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Deltras FC Segrup dengan Persik dan Persis di League Cup, Ini Strategi Leonard Tupamahu - Image
Sepak Bola Indonesia

Deltras FC Segrup dengan Persik dan Persis di League Cup, Ini Strategi Leonard Tupamahu

Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.14 WIB

Madura United Tantang Persik Kediri, Jose Gomes Bidik Empat Kemenangan Beruntun - Image
Sepak Bola Indonesia

Madura United Tantang Persik Kediri, Jose Gomes Bidik Empat Kemenangan Beruntun

Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.51 WIB

Rekor 4 Gol Hugo Gomes ke Gawang Persik Jadi Ancaman Lini Belakang Macan Putih - Image
Sepak Bola Dunia

Rekor 4 Gol Hugo Gomes ke Gawang Persik Jadi Ancaman Lini Belakang Macan Putih

Kamis, 8 Oktober 2026 | 02.07 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore