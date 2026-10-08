Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

Madura United diprediksi menang lawan Persik Kediri. (Dok. Madura United)
JawaPos.com- Madura United bakal bertamu ke markas Persik Kediri di pekan keempat Super League. Kedua tim akan saling beradu kekuatan di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10) pukul 15.30 WIB.
Dalam lima pertandingan terakhir, Persik Kediri dan Madura United selalu saling mengalahkan. Tidak pernah ada hasil imbang ketika dua tim tersebut bertemu.
Melansir Transfermarkt, Madura United memenangkan tiga pertandingan terakhir sejak 2025. Sementara di dua laga sebelumnya, Persik Kediri selalu meraih kemenangan dari 2023 dan 2024.
Madura United datang ke Brawijaya dengan modal yang sangat apik. Laskar Sape Kerap selalu meraih kemenangan di tiga laga dengan dua kemenangan di kandang dan satu laga tandang.
Sementara tim tuan rumah Persik, masih belum mampu meraih hasil yang konsisten. Tim berjuluk Macan Putih itu, sudah meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan sempat kalah di kandang sendiri melawan Dewa United.
Dengan hasil laga yang diraih di tiga laga Super League, Madura United sepertinya akan memiliki peluang untuk menang. Madura United diprediksi menang dengan skor 2-1 dari Persik Kediri.
Jose Gomes berharap raih kemenangan
Pelatih Madura United, Jose Gomes mengatakan persiapan timnya sudah sangat baik. Dia mengaku Persik Kediri adalah tim yang bagus, tapi pelatih asal Portugal itu tetap menargetkan kemenangan.
"Motivasi kami sudah cukup. Persiapan kami untuk pertandingan ini cukup bagus juga. Kami akan segera berangkat ke Kediri untuk pertandingan besok," kata Jose Gomes saat jumpa pers via daring yang dikutip dari laman resmi I League, Kamis (8/10).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022