Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

JawaPos.com- Madura United bakal bertamu ke markas Persik Kediri di pekan keempat Super League. Kedua tim akan saling beradu kekuatan di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10) pukul 15.30 WIB.

Dalam lima pertandingan terakhir, Persik Kediri dan Madura United selalu saling mengalahkan. Tidak pernah ada hasil imbang ketika dua tim tersebut bertemu.

Melansir Transfermarkt, Madura United memenangkan tiga pertandingan terakhir sejak 2025. Sementara di dua laga sebelumnya, Persik Kediri selalu meraih kemenangan dari 2023 dan 2024.

Madura United datang ke Brawijaya dengan modal yang sangat apik. Laskar Sape Kerap selalu meraih kemenangan di tiga laga dengan dua kemenangan di kandang dan satu laga tandang.

Sementara tim tuan rumah Persik, masih belum mampu meraih hasil yang konsisten. Tim berjuluk Macan Putih itu, sudah meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan sempat kalah di kandang sendiri melawan Dewa United.

Dengan hasil laga yang diraih di tiga laga Super League, Madura United sepertinya akan memiliki peluang untuk menang. Madura United diprediksi menang dengan skor 2-1 dari Persik Kediri.

Jose Gomes berharap raih kemenangan

Pelatih Madura United, Jose Gomes mengatakan persiapan timnya sudah sangat baik. Dia mengaku Persik Kediri adalah tim yang bagus, tapi pelatih asal Portugal itu tetap menargetkan kemenangan.