Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

JawaPos.com - Rayo Vallecano akan menjamu Athletic Bilbao dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Estadio de Vallecas, Madrid, Sabtu (10/10) pukul 19.00 WIB. Bermain di kandang sendiri, Emil Audero dkk berpeluang mengamankan poin.
Performa Rayo Vallecano bisa dikatakan belum begitu konsisten. Tim berjuluk Los Franjirrojos itu mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan dari tujuh pertandingan yang dimainkan di Liga Spanyol musim ini.
Rentetan hasil tersebut membuat Rayo Vallecano kini menduduki posisi ke-13 dengan koleksi delapan poin. Tim asuhan Benat San Jose itu hanya berjarak tiga angka dari Deportivo Alaves yang menghuni posisi ke-6. Artinya, mereka berpeluang melesat jika sukses mengamankan poin penuh saat menghadapi Athletic Bilbao.
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Rayo Vallecano punya modal positif untuk menghadapi Athletic Bilbao. Sebelum jeda internasional dimulai, mereka berhasil mengalahkan Espanyol 2-1 dan bermain imbang 1-1 melawan Osasuna.
Modal positif lainnya juga dimiliki Rayo Vallecano. Kiper anyar mereka, Emil Audero, sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil membawa Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.
Emil Audero bahkan menjadi penentu kemenangan dramatis Timnas Indonesia atas Thailand. Kiper berusia 29 tahun itu berhasil menepis tendangan pemain lawan dalam babak adu penalti, sekaligus mengantarkan skuad Garuda meraih trofi edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026.
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Emil Audero pastinya ingin menjaga penampilan apiknya di bawah mistar bersama Rayo Vallecano. Dengan kepercayaan diri yang sedang tinggi, bukan tidak mungkin ia bakal menjadi momok bagi Athletic Bilbao pada laga nanti.
Sementara, Athletic Bilbao datang dengan misi kembali meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang dalam dua pertandingan terakhir di Liga Spanyol. Tim asuhan Edin Terzic itu mengoleksi delapan poin dari enam laga dan kini berada di peringkat ke-10 klasemen sementara.
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