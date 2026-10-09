Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah

JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi usung misi bangkit saat menjamu PSGC Ciamis pada pekan kelima Grup A Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (10/10), mulai pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Adhyaksa FC Bekasi untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus meraih kemenangan perdana di hadapan pendukung sendiri.

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Tim berjuluk Adhyaksa Warriors itu masih kesulitan menemukan performa terbaik pada awal musim ini.

Dari empat pertandingan yang telah dijalani, Adhyaksa FC Bekasi baru mengoleksi satu poin dan menempati peringkat kedelapan klasemen sementara Grup A.

Pada pertandingan sebelumnya, mereka harus mengakui keunggulan PSIS Semarang dengan skor tipis 0-1 di Stadion Jatidiri.

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Hasil tersebut membuat laga melawan PSGC Ciamis menjadi penting bagi tuan rumah.

Tambahan tiga poin dibutuhkan untuk memperbaiki posisi sekaligus mengangkat kepercayaan diri pemain setelah melewati rangkaian pertandingan dengan hasil yang belum sesuai harapan.