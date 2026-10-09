Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.33 WIB

Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah

Skuad PSGC Ciamis. (Dok. PSGC) - Image

Skuad PSGC Ciamis. (Dok. PSGC)

JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi usung misi bangkit saat menjamu PSGC Ciamis pada pekan kelima Grup A Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (10/10), mulai pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Adhyaksa FC Bekasi untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus meraih kemenangan perdana di hadapan pendukung sendiri.

Tim berjuluk Adhyaksa Warriors itu masih kesulitan menemukan performa terbaik pada awal musim ini.

Dari empat pertandingan yang telah dijalani, Adhyaksa FC Bekasi baru mengoleksi satu poin dan menempati peringkat kedelapan klasemen sementara Grup A.

Pada pertandingan sebelumnya, mereka harus mengakui keunggulan PSIS Semarang dengan skor tipis 0-1 di Stadion Jatidiri.

Hasil tersebut membuat laga melawan PSGC Ciamis menjadi penting bagi tuan rumah.

Tambahan tiga poin dibutuhkan untuk memperbaiki posisi sekaligus mengangkat kepercayaan diri pemain setelah melewati rangkaian pertandingan dengan hasil yang belum sesuai harapan.

Meski demikian, upaya Adhyaksa FC Bekasi dipastikan tidak mudah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain PSIS vs Adhyaksa FC Bekasi: Laskar Mahesa Jenar Incar Kemenangan di Jatidiri - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain PSIS vs Adhyaksa FC Bekasi: Laskar Mahesa Jenar Incar Kemenangan di Jatidiri

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.45 WIB

Adhyaksa FC Bekasi Tumbang dari PSMS Medan, Widyantoro Akui Perlu Evaluasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Adhyaksa FC Bekasi Tumbang dari PSMS Medan, Widyantoro Akui Perlu Evaluasi

Selasa, 29 September 2026 | 16.28 WIB

Kalah dari Semen Padang, Heri Kiswanto Minta PSGC Ciamis Segera Benahi Permainan - Image
Sepak Bola Indonesia

Kalah dari Semen Padang, Heri Kiswanto Minta PSGC Ciamis Segera Benahi Permainan

Selasa, 29 September 2026 | 14.38 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore