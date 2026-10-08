4 Zodiak yang Tidak Bisa Hidup Tanpa Kopi, Andalan Utama untuk Tambahan Energi agar Tetap Aktif

Ilustrasi kopi/Magnific
JawaPos.com-Banyak orang mengandalkan kopi untuk asupan energi di pagi hari.
Kopi dianggap mampu membantu memperbaiki mood, membuat tubuh lebih rileks, serta memberikan tambahan energi yang dibutuhkan.
Berdasarkan informasi dari laman timesofindia pada (8/10) berikut empat zodiak yang disebut menjadikan kopi sebagai bagian penting dalam keseharian mereka.
Aries
Aries selalu mengawali hari dengan secangkir kopi untuk menunjang lifestyle mereka yang terus aktif dan penuh tantangan. Kopi membantu mereka menjaga semangat supaya tetap menyala sekaligus memberikan motivasi untuk beraktivitas sepanjang hari.
Gemini
Kopi tidak hanya membantu gemini supaya tetap bisa menjaga fokus, tetapi juga menjadi kesempatan mereka untuk bertemu teman-temannya di kafe. Hal tersebut sangat cocok dengan karakter gemini yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
Virgo
Virgo adalah sosok yang detail oriented. Mereka sering mengandalkan kopi untuk menunjang produktivitas sekaligus memenuhi standar pekerjaan yang mereka tetapkan. Tidak heran jika mereka bisa menyimpan stok kopi di rumah.
Scorpio
Scorpio mengawali hari dengan kopi. Karakter kopi kuat adalah jenis yang paling disukai oleh scorpio. Seduhan dari kopi murni juga sesuai dengan kepribadian scorpio yang kompleks dan penuh tekad.
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Jawa Pos
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