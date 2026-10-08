Cari Inspirasi dan Peluang Usaha Kafe dan Kopi Kekinian, CBE 2026 Digelar di NICE PIK 2

Suasana Cafe & Brasserie Expo 2026 pada Mei 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Cafe & Brasserie Expo Indonesia (CBE) 2026 kembali digelar untuk mempertemukan berbagai pelaku industri kafe dan kopi. Memasuki penyelenggaraan edisi ke-9, pameran tersebut berlangsung selama tiga hari, 9-11 Oktober 2026, di NICE PIK 2.
CBE 2026 menjadi wadah pertemuan antara pemasok, pemilik usaha kafe, barista, hingga pencinta kopi. Tidak hanya menghadirkan produk dan kebutuhan operasional bisnis, pameran ini juga menyediakan berbagai kegiatan yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan informasi, mencoba produk, serta membangun jaringan dengan pihak lain di industri.
Lebih dari 10 program disiapkan selama pameran berlangsung. Salah satunya Cafe Talks dan Taste Talks yang menghadirkan pembahasan seputar pengembangan bisnis kafe, mulai dari menentukan konsep, menyusun menu, hingga memperhitungkan biaya operasional.
“Di kedua panggung ini, para praktisi akan berbagi pengalaman tentang cara menyusun konsep, merancang menu, hingga menghitung biaya operasional yang kerap terlewat di awal usaha,” ungkap Cafe & Brasserie Expo 2026 dalam keterangannya, Kamis (8/10).
Pengunjung juga dapat melihat berbagai produk dan konsep yang ditawarkan pelaku industri melalui Pop-up Market. Sementara itu, pemilik usaha yang tengah mencari pemasok dapat memanfaatkan fasilitas Business Matching untuk bertemu secara langsung dengan penyedia bahan baku maupun peralatan.
Interaksi antarpelaku usaha juga menjadi bagian dari CBE 2026 melalui Cafe Owner Club dan Fun Networking. Sementara bagi pengunjung yang ingin mengenal produk sebelum menggunakannya untuk kebutuhan bisnis, tersedia area Live Demos & Tasting untuk mencoba bahan maupun peralatan yang ditawarkan.
Tidak hanya menyasar pemilik bisnis, CBE 2026 turut menghadirkan kegiatan bagi barista dan pencinta kopi. Beberapa di antaranya adalah Latte Art Workshop, Coffee Roasting Experience, dan Expresso Experience yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan pengalaman praktik bersama para ahli.
Rangkaian acara juga dilengkapi Cafe Industry Awards sebagai bentuk apresiasi bagi pelaku industri kafe di Indonesia. Penyelenggaraan CBE 2026 mendapat dukungan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai Official Bank Partner. Bagi pengunjung, tiket masuk tersedia dengan harga spesial Rp 35 ribu melalui pembayaran QRIS di myBCA.
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Jawa Pos
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