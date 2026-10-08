Nongkrong In This Economy Tetap Aman! Rekomendasi Menu Kopi Ala Kafe di Bawah Rp 20 Ribu untuk WFC

Ilustrasi long black/Magnific
JawaPos.com- Tren kopi mulai mengalami peningkatan dalam kurun beberapa tahun, terutama saat menjamurnya coffee shop dengan menu kreasi kopi yang semakin beragam serta menawarkan tempat yang cozy dengan berbagai konsep unik.
Kedai kopi ataupun kafe modern kemudian bergkembang mnjadi ruang produktif, tempat banyak orang melakukan berbagai aktivitas mulai dari mengerjakan tugas, WFC, sampai kegiatan yang lebih formal seperti rapat.
Kopi yang menemani banyak orang untuk membantu menjaga fokus dan energi saat beraktivitas juga hadir dalam berbagai pilihan varian. Jenisnya terus berkembang, mulai dari cappucino, latte, espresso, mocha, sampai kreasi unik seperti affogato, mont blanc, sampai V60.
Menu kopi di kafe juga bervariatif dengan harga mulai dari belasan ribu sampai puluhan ribu rupiah.
Pilihan yang beragam ini memungkinkan pelanggan menyesuaikan jenis minuman dengan anggaran yang dimiliki.
Termasuk bagi anda yang menjadikan kopi sebagai kebutuhan wajib saat beraktivitas sehari-hari. Meski kerap dikaitkan dengan salah satu penyebab kebocoran finansial, nyatanya memilih menu kopi yang tepat tetap memungkinkan anda menikmati kopi, tanpa harus mengeluarkan banyak uang.
Melansir informasi dari laman gofoodmerchant dan julo.co.id pada (8/10) berikut beberapa varian kopi yang dapat anda temukan dengan harga di bawah Rp 20.000 dan bisa menjadi pilihan untuk tetap ngopi tanpa membuat kantong kering in this economy.
Americano
Americano merupakan salah satu jenis menu kopi terjangkau saat anda ingin memesan kopi di kafe. Varian ini dibuat dari bubuk espresso yang dicampur dengan air panas sehingga menghasilkan cita rasa kopi yang lebih ringan.
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Jawa Pos
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