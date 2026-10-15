7 Alasan Mengapa Sebagian Orang Memilih Kopi untuk Menaikkan Suasana Hati di Pagi Hari

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, pagi hari terasa belum benar-benar dimulai sebelum secangkir kopi hadir di meja. Aroma kopi yang keluar dari cangkir, rasa pahit yang khas, hingga sensasi hangat ketika diminum sering kali menjadi bagian dari rutinitas yang sulit dilepaskan.

Ada orang yang minum kopi untuk mengusir rasa kantuk. Ada pula yang mengatakan bahwa secangkir kopi membuat mereka merasa lebih siap menghadapi pekerjaan, lebih fokus, atau sekadar merasa "lebih menjadi diri sendiri".

Menariknya, kebiasaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kandungan kafein. Dari sudut pandang psikologi, pengalaman minum kopi pada pagi hari juga dapat berhubungan dengan kebiasaan, ekspektasi, suasana hati, rasa nyaman, dan asosiasi positif yang terbentuk dari waktu ke waktu.

Tentu saja, efek kopi tidak sama pada setiap orang. Respons seseorang terhadap kafein dapat berbeda, dan terlalu banyak kopi justru dapat membuat sebagian orang merasa gelisah atau sulit tidur. Karena itu, pembahasan mengenai kopi dan suasana hati sebaiknya tidak dipahami sebagai anjuran bahwa semua orang membutuhkan kopi.

Lalu, mengapa sebagian orang merasa kopi dapat membantu memperbaiki suasana hati di pagi hari?

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (15/10), terdapat tujuh alasan yang dapat menjelaskannya dari perspektif psikologi.

1. Kopi dapat menjadi "tanda" bahwa hari telah dimulai

Manusia pada dasarnya menyukai pola dan rutinitas. Aktivitas yang dilakukan berulang kali dalam situasi yang sama dapat membentuk asosiasi psikologis tertentu.

Bagi seseorang yang setiap pagi terbiasa bangun, mencuci muka, kemudian membuat kopi, rangkaian tersebut lama-kelamaan dapat menjadi semacam ritual pembuka hari.