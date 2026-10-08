4 Zodiak yang Berpotensi Jadi Calon Miliarder Sepanjang Oktober 2026, Keuangan Auto Membludak!

JawaPos.com - Memasuki Oktober 2026, beberapa zodiak disebut memiliki potensi lebih kuat untuk mengalami perkembangan finansial.

Bukan sekadar pemasukan tambahan, peluang tersebut dalam pembacaan tarot dapat berkaitan dengan bisnis, proyek bernilai tinggi, bonus, transaksi, aset, hingga sumber rezeki yang datang secara tidak terduga.

Menariknya, terdapat 4 zodiak yang paling menonjol dalam pembacaan kali ini.

Capricorn, Libra, Scorpio, dan Sagitarius disebut memiliki karakter serta peluang yang membuat kondisi keuangan mereka berpotensi mengalami peningkatan signifikan sepanjang Oktober 2026.

Namun, istilah "calon miliarder" dalam artikel ini bukan berarti keempat zodiak tersebut dipastikan menjadi miliarder.

Astrologi dan tarot tidak dapat menjamin jumlah uang yang akan diterima seseorang.

Prediksi ini lebih tepat dipandang sebagai hiburan dan refleksi untuk melihat peluang finansial secara lebih positif dan tetap realistis.

1. Capricorn

Capricorn menjadi salah satu zodiak yang paling menonjol dalam urusan finansial sepanjang Oktober 2026.

Zodiak ini dikenal sebagai pribadi yang disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan cenderung memiliki standar tinggi terhadap pekerjaan.

Capricorn juga tidak terbiasa mengandalkan keberuntungan semata karena lebih percaya pada proses dan usaha yang dilakukan secara konsisten.

Karakter tersebut membuat peluang finansial Capricorn dalam pembacaan tarot berkaitan dengan hasil dari kerja keras yang telah dilakukan sebelumnya.

Kenaikan pendapatan dapat datang melalui pekerjaan, bisnis, proyek, maupun kesempatan yang memberikan keuntungan lebih besar.

Bahkan, sesuatu yang awalnya terlihat biasa saja berpotensi berkembang menjadi sumber pemasukan yang menjanjikan.