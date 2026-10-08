3 Shio yang Bakal Banyak Rezeki di Akhir Tahun 2026, Uang di Tabungan Awet sampai Tua Nanti

JawaPos.com - Menjalani hidup tenang dan mapan secara finansial tentu jadi dambaan dari banyak pihak.

Meraih atau mencapai hidup semacam itu tentu bisa diperoleh dengan serangkaian cara termasuk dengan bagaimana mempertahankan keadaan tersebut.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri segelintir orang diprediksi akan memperoleh banyak keberkahan yang bisa menjaga hidup tetap nyaman hingga waktu lama.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bakal banyak rezeki di akhir tahun 2026 saat uang di tabungan awet sampai tua nanti.

1. Shio Kerbau

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio kerbau umumnya memiliki watak yang pantang menyerah.

Di tahun kuda api ini sendiri, mereka diramalkan jadi salah satu dari sedikit orang yang bisa merasakan banyak keberkahan.

Salah satu nikmat yang mungkin diperoleh yakni berupa limpahan rezeki yang bisa membuat hidup mereka makmur.

Segala yang dikerjakan akan berakhir dengan kesuksesan sehingga pundi-pundi rupiah pun senantiasa mengikuti setelahnya.