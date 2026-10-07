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Dinarsa Kurniawan
Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.51 WIB

Shio Tikus Paling Bersinar 8 Oktober 2026, Karier Melesat hingga Cinta Menghangat

Ilustrasi shio Tikus (freepik/luisvv) - Image

Ilustrasi shio Tikus (freepik/luisvv)

JawaPos.com - Pemilik Shio Tikus diprediksi menjadi salah satu yang paling bersinar pada Kamis, 8 Oktober 2026. Peruntungan di bidang karier, percintaan, dan keuangan menunjukkan arah positif. 

Prediksi tersebut mengacu pada pembacaan astrologi Tiongkok dari sejumlah media internasional. Karma Weather mencatat 8 Oktober 2026 sebagai hari Kelinci Kayu dalam kalender Tiongkok, dengan energi yang mendukung hubungan dan interaksi sosial.

Sementara itu, Your Chinese Astrology menempatkan Shio Tikus dalam kondisi yang cukup baik pada pekan 5–12 Oktober 2026.

Karier

Dalam urusan pekerjaan, Shio Tikus berpeluang mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan profesional. Kemampuan berbicara, menyampaikan ide, dan membangun jaringan menjadi modal penting.

Your Chinese Astrology menyebut energi kolaborasi cukup kuat bagi Shio Tikus pada pekan ini. Kamis, 8 Oktober, pemilik shio tersebut disarankan aktif bertanya dan memastikan detail ketika mendapatkan tugas baru.

Langkah sederhana itu dapat membantu menghindari kesalahan sekaligus membuka peluang menunjukkan kemampuan di hadapan atasan atau rekan kerja.

Peluang baru juga bisa muncul dari percakapan yang awalnya terlihat biasa. Karena itu, jangan terlalu cepat mengabaikan ajakan berdiskusi atau tawaran untuk terlibat dalam proyek baru.

Prediksi South China Morning Post juga cukup positif. Menurut feng shui master Andrew Kwan, bulan kedelapan Tahun Kuda Api 2026 secara umum menguntungkan bagi Shio Tikus. Proyek yang sebelumnya tersendat berpeluang kembali berjalan dengan bantuan orang lain.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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