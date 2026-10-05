Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

JawaPos.com - Koordinator Bidang Sosial Politik (Korbid Sospol) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Hafidz Hernanda (Bapis), diserang oleh orang tidak dikenal (OTK) pada Minggu (4/10) jelang tengah malam.

Kejadian menimpa Hafidz saat sedang berkendara, di mana ia ditendang dari sepeda motor hingga terjatuh, dipukuli, dan diancam bakal dibunuh sebelum ponsel serta tas miliknya dirampas.

Peristiwa penyerangan itu terjadi di wilayah Tebet Barat Dalam IX, Jakarta Selatan, Minggu (4/10) sekitar pukul 23.50 WIB hingga ia mengalami luka-luka.

Informasi penyerangan ini diunggah oleh Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, melalui akun Instagram pribadinya @fathimahzzhr.

Dalam unggahan tersebut, Fathimah mengonfirmasi bahwa Hafidz berhasil selamat meskipun mengalami luka-luka dan memar akibat aksi kekerasan tersebut.

"Malam ini koordinator bidang sospol BEM UI, Hafidz Haernanda, dipukuli handphone dan tas nya diambil, yang mana kebetulan didalam nya ada Kartu Tanda Mahasiswa milik saya," ujar Fathimah dikutip dari unggahan instagramnya, Senin (5/10).

Kronologi Penyerangan dan Barang Bukti Tertinggal Insiden penganiayaan ini terjadi sekitar 5 meter dari kedai Sushimate Tebet. Mulanya pelaku menendang korban hingga terjatuh dari motor, lalu memukulinya di lokasi kejadian.

Di tengah percekcokan, pelaku sempat mengancam akan membunuh korban sebelum akhirnya merampas barang-barang milik korban.

Anehnya, saat melarikan diri, pelaku meninggalkan sebuah tas yang berisi sejumlah barang mencurigakan di tempat kejadian perkara (TKP).