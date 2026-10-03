Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

Victor Alexander Lateka saat masih menyandang pangkat brigjen. Kini dia ditunjuk menjadi Wadankor Brimob Polri dengan pangkat irjen. (nstagram @wirapratama_97)
JawaPos.com - Irjen Victor Alexander Lateka ditunjuk menjadi Wakil Komandan Korps Brimob Polri, bersamaan dengan mutasi puluhan perwira tinggi Polri.
Di Korps Bhayangkara, Irjen Victor Lateka sudah mencatatkan rekam jejak mentereng sebelum ditunjuk menjadi orang kedua di Korps Brimob Polri.
Ia adalah jenderal bintang dua lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1997 yang memiliki catatan penugasan di berbagai posisi strategis, baik di internal Polri maupun organisasi di luar institusi kepolisian.
Victor dikenal sebagai jenderal polisi dengan segudang keahlian. Mulai bidang kontra terorisme, reserse, sampai intelijen siber.
Tidak heran, dia pernah mendapatkan penugasan di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sebagai Kasatgaswil Kalbar. Di satuan elit itu, dia juga pernah menjadi analis kebijakan madya.
Karirnya terus menanjak, hingga dipercaya menduduki jabatan Direktur Respon Ancaman Deputi Bidang Intelijen Siber Badan Intelijen Negara (BIN) sejak November 2024.
Selang dua tahun kemudian, pada 2026, Victor mendapatkan kenaikan pangkat dari jenderal bintang satu menjadi jenderal bintang dua.
”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya pada Sabtu (3/10).
Dalam penugasan sebagai Wakil Komandan Korps Brimob Polri, Victor menggantikan Irjen Reza Arief Dewanto yang ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT).
”Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” lanjut Isir.
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