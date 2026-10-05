Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

Kylian Mbappe lebih dulu absen karena cedera saat menghadapi Turki. Zinedine Zidane memburu kemenangan kandang pertama bersama Prancis saat menghadapi Belgia di UEFA Nations League. (Dok. Timnas Prancis)
JawaPos.com – Dua kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai entraineur Prancis diraih di laga tandang UEFA Nations League. Yakni, saat Les Bleus – julukan Prancis – unggul masing-masing 1-0 atas Turki di Izmit (26/9) dan Belgia di Brussel (29/9).
Namun, hasil positif itu tak berlanjut di Stade de France, Saint-Denis. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Prancis ditahan seri 1-1 oleh Italia (3/10).
Zidane masih punya kesempatan meraih kemenangan kandang pertamanya. Yakni, saat Prancis menjamu Belgia dalam laga keempat grup A1 dini hari nanti (siaran langsung RCTI/Sportstars/K-Vision/RCTI+/Vision+ pukul 01.45 WIB).
“Tentu saja saya sangat tersentuh dan senang bisa kembali ke Stade de France. Itu luar biasa. Kami ingin memberikan kemenangan untuk publik kami,” kata Zizou – sapaan akrab Zidane – seperti dikutip dari L’Equipe.
Dalam tiga laga menangani Prancis, Zidane menginstruksikan anak didiknya untuk melakukan pressing tinggi. Les Bleus tampak masih beradaptasi dengan pendekatan itu.
“Kami harus tahu kapan melakukannya. Terkadang kami terlalu ingin maju. Padahal, kami hanya perlu bertahan dalam blok menengah,” kata bek tengah Prancis Jeremy Jacquet seperti dilansir dari Canal+.
Akan tetapi, tingginya intensitas belum berbanding lurus dengan produktivitas gol. Les Bleus baru mencetak tiga gol dalam tiga laga. Melawan Italia, Ousmane Dembele dkk mencatat 14 tembakan, tetapi hanya dua yang tepat sasaran.
“Saya merasa kami sedikit lengah setelah gol pertama. Saya pikir kami harus lebih agresif,” beber Jacquet yang bermain di Liverpool FC.
Menghadapi Belgia, Jacquet dipastikan bermain tanpa tandemnya saat lawan Italia, Dayot Upamecano.
Bek tengah Bayern Munchen itu mendapatkan kartu merah lawan Italia. Praktis, Zizou harus memaksimalkan 21 pemain tersisa setelah kapten Kylian Mbappe lebih dulu absen karena cedera saat menghadapi Turki.
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