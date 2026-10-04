Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

JawaPos.com — Kosta Rika membutuhkan kemenangan atas Haiti di Estadio Ricardo Saprissa, San Jose, pada matchday terakhir CONCACAF Nations League untuk menjaga peluang lolos ke perempat final, tetapi Haiti datang dengan modal tiga kemenangan beruntun dan keunggulan tiga poin di posisi kedua.

Kosta Rika akhirnya meraih kemenangan pertama di CONCACAF Nations League 2026 setelah menghajar Nikaragua 3-0 pada matchday ketiga.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri rentetan lima kekalahan beruntun dan menjadi awal positif bagi Bryan Ruiz dalam masa tugasnya sebagai pelatih interim.

Namun, kemenangan itu belum cukup mengamankan posisi Kosta Rika di fase grup.

Los Ticos masih berada di belakang Haiti dengan selisih tiga poin dan memiliki perbedaan gol 0, sedangkan Haiti mengantongi +6 sehingga kemenangan saja belum tentu cukup jika hasilnya tidak meyakinkan.

Kosta Rika juga memiliki catatan kurang ideal saat bermain di Estadio Ricardo Saprissa dalam ajang Nations League.

Dari dua pertandingan sebelumnya di stadion tersebut, mereka belum pernah menang dan bahkan kalah 3-4 dari Curacao pada matchday pertama.

Haiti berada dalam posisi jauh lebih nyaman menjelang pertandingan penentuan di San Jose. Les Grenadiers sudah mengoleksi tiga kemenangan beruntun di fase grup setelah menghantam Republik Dominika 4-1 pada matchday ketiga.

Dengan keunggulan tiga poin dan selisih gol +6, Haiti hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan tempat di perempat final.