Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

JawaPos.com — Siprus diprediksi menang 1-0 atas Latvia pada lanjutan Liga Nations UEFA di GSP Stadium, Nicosia, Senin (5/10/2026) pukul 23.00 WIB, setelah tuan rumah menunjukkan performa lebih stabil dengan empat poin dari tiga laga, sementara Latvia baru mengoleksi satu poin dan masih kesulitan mencetak gol.

Siprus Punya Modal Positif Siprus datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 2-0 atas Armenia pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Akis Mantzios tidak terkalahkan dalam dua pertandingan terakhir setelah sebelumnya bermain imbang 0-0 melawan Latvia.

Kemenangan atas Armenia terasa semakin berharga karena Siprus harus bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang babak kedua.

Leonidas Konomis dan Andronikos Kakoullis mencetak dua gol pada 32 menit pertama sebelum lini pertahanan bekerja keras menjaga keunggulan hingga peluit akhir.

Tambahan tiga poin membuat Siprus kini berada di posisi kedua Grup 2 League C dengan empat poin dari tiga pertandingan.

Mereka masih tertinggal lima poin dari Montenegro di puncak klasemen sehingga kemenangan atas Latvia menjadi peluang penting untuk memangkas jarak.

Latvia Masih Kesulitan Menang Latvia justru datang dengan kondisi berbeda setelah gagal memenangkan satu pun pertandingan di Liga Nations UEFA sejauh ini.

Tim berjuluk The 11 Wolves tersebut baru mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan dan menempati posisi keempat Grup 2.