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Rabbany Wanadriani
Kamis, 8 Oktober 2026 | 03.15 WIB

Ramalan Zodiak Kamis 8 Oktober 2026: Ada Kabar Baik di Cinta dan Keuangan? Cek Peruntungan 12 Zodiak

ilustrasi 12 zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 zodiak. (Freepik)

JawaPos.com – Bagi Gemini, besok akan menjadi hari yang baik untuk kesehatan sekaligus berkesempatan mendapatkan keuntungan dalam hal keuangan.

Sedangkan Gemini mungkin mengalami masalah pencernaan dan bisa membeli barang mahal untuk keluarga.

Melansir astotalk, berikut ini ramalan peruntungan pada Kamis 8 Oktober 2026 untuk 12 tanda zodiak, termasuk cinta, karier, uang, kesehatan, dan hubungan.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries

Orang dengan migrain mungkin akan merasa lega untuk sementara waktu dan merasa lebih baik. Dari segi keuangan, besok akan baik untuk urusan uang.

Di tempat kerja, keterlambatan dapat merugikan Anda, tetapi di sisi lain Anda akan dipuji oleh atasan dan senior. Besok juga istimewa bagi mereka yang ingin memulai bisnis baru.

Dalam hal cinta dan kehidupan pernikahan, cobalah untuk tidak memberi tekanan pada pasangan Anda. 

Editor: Novia Tri Astuti
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