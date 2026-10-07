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Dinarsa Kurniawan
Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.00 WIB

Libra Paling Bersinar 8 Oktober 2026: Cinta Lancar, Karier Menanjak, Dompet Tebal

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)

JawaPos.com - Ada kalanya semesta seperti sedang berpihak kepada seseorang. Bagi Libra, Kamis, 8 Oktober 2026, diprediksi menjadi salah satu hari yang menguntungkan.

Mulai urusan percintaan, karier, hingga keuangan, Libra mendapat sejumlah sinyal positif. Kuncinya hanya satu: jangan terlalu banyak berpikir sampai kesempatan keburu lewat.

Sejumlah ramalan astrologi dari media luar negeri, termasuk Cafe Astrology dan The Economic Times, menggambarkan Libra berada dalam momentum yang cukup baik. Hubungan sosial, kerja sama, kreativitas, dan pengambilan keputusan menjadi beberapa area yang mendapat sorotan.

Percintaan Libra: Ada Peluang Makin Dekat

Dalam urusan percintaan, Libra diprediksi menjalani hari dengan suasana yang lebih hangat.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, komunikasi menjadi kunci. Obrolan mengenai rencana masa depan bisa membuat hubungan semakin dekat.

Tak harus langsung membahas pernikahan, rumah, atau nama anak. Membahas mau makan malam di mana tanpa berakhir dengan kalimat "terserah kamu" saja sudah merupakan pencapaian besar.

Sementara bagi Libra yang masih lajang, lingkungan pertemanan dan aktivitas sosial dapat membuka peluang bertemu seseorang yang menarik.

The Economic Times menyebut interaksi sosial dapat memberikan warna baru dalam kehidupan romantis Libra.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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Sumber: The Economic Times, cafe astrology
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