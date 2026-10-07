Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.47 WIB

4 Zodiak Ini Perlu Membatasi Kopi, Seolah Tidak Bisa Beraktivitas Tanpa Kafein

Ilustrasi kopi. (Magnific) - Image

Ilustrasi kopi. (Magnific)

JawaPos.com - Secangkir kopi di pagi hari bisa menjadi booster untuk meningkatkan energi dan produktivitas sebelum memulai aktivitas.

Bagi sebagian orang, minum kopi dapat membantu mengembalikan energi dan membuat tubuh terasa lebih siap menjalani hari.

Namun, efek kafein tidak selalu sama pada setiap orang, beberapa orang justru lebih sensitif terhadap kandungan kafein di dalam kopi.

Konsumsi kopi secara berlebihan justru membuat mereka sulit berkonsentrasi karena terlalu overstimulated. Berdasarkan informasi dari laman thoughtcatalog yang dikutip pada (7/10) berikut empat zodiak yang sebaiknya membatasi kopi agar tetap dapat menjaga fokus dan produktivitas.

Aries memiliki kemampuan alami untuk bekerja dengan sangat cepat. Kafein justru dapat membuat anda merasa sulit berkonsentrasi. Cara untuk mengatasinya adalah anda perlu mengganti kebiasaan minum kopi ini dengan aktivitas lain seperti camilan, sarapan, ataupun yoga di pagi hari.

Gemini adalah sosok yang mudah bergaul. Zodiak anda sering dikaitkan dengan kecemasan dan lonjakan adrenalin yang muncul setelah konsumsi kafein. Gemini sebaiknya mempertimbangkan kembali konsumsi kafein yang berlebih tersebut. Daripada semakin memicu rasa cemas, anda bisa mengganti kopi dengan teh jahe untuk meredakan stres.

Virgo adalah sosok yang teliti. Sifat mereka yang perfeksionis bisa meningkat saat terlalu banyak konsumsi kopi. Kafein dapat membuat virgo berubah menjadi sosok yang mudah kelelahan.  Virgo dapat beralih pada green tea yang ringan dan menyegarkan. Minuman ini memberikan dorongan energi yang lebih lembut dan juga meningkatkan fokus.

Scorpio bisa terlalu overthinking gara-gara kopi. Anda bisa terlalu fokus pada tugas atau detail kecil tertentu. Saat kopi ditambahkan dalam rutinitas, anda merasa semakin peka terhadap segala sesuatu. Scorpio bisa beralih pada cokelat panas premium.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak Ini Tidak Bisa Memulai Hari Tanpa Kopi, Kafein Jadi Moodbooster Andalan - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Tidak Bisa Memulai Hari Tanpa Kopi, Kafein Jadi Moodbooster Andalan

Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Bukan Cuma Soal Dosis! Mengapa Waktu Minum Kopi Sangat Menentukan Manfaat Sehatnya? - Image
Kesehatan

Bukan Cuma Soal Dosis! Mengapa Waktu Minum Kopi Sangat Menentukan Manfaat Sehatnya?

Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.28 WIB

Kopi Hitam vs Latte: Pilihan Bisa Ungkap Sifat Asli Anda! - Image
Kepribadian

Kopi Hitam vs Latte: Pilihan Bisa Ungkap Sifat Asli Anda!

Rabu, 30 September 2026 | 19.42 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore