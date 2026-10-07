4 Zodiak Ini Perlu Membatasi Kopi, Seolah Tidak Bisa Beraktivitas Tanpa Kafein

Ilustrasi kopi. (Magnific)
JawaPos.com - Secangkir kopi di pagi hari bisa menjadi booster untuk meningkatkan energi dan produktivitas sebelum memulai aktivitas.
Bagi sebagian orang, minum kopi dapat membantu mengembalikan energi dan membuat tubuh terasa lebih siap menjalani hari.
Namun, efek kafein tidak selalu sama pada setiap orang, beberapa orang justru lebih sensitif terhadap kandungan kafein di dalam kopi.
Konsumsi kopi secara berlebihan justru membuat mereka sulit berkonsentrasi karena terlalu overstimulated. Berdasarkan informasi dari laman thoughtcatalog yang dikutip pada (7/10) berikut empat zodiak yang sebaiknya membatasi kopi agar tetap dapat menjaga fokus dan produktivitas.
Aries
Aries memiliki kemampuan alami untuk bekerja dengan sangat cepat. Kafein justru dapat membuat anda merasa sulit berkonsentrasi. Cara untuk mengatasinya adalah anda perlu mengganti kebiasaan minum kopi ini dengan aktivitas lain seperti camilan, sarapan, ataupun yoga di pagi hari.
Gemini
Gemini adalah sosok yang mudah bergaul. Zodiak anda sering dikaitkan dengan kecemasan dan lonjakan adrenalin yang muncul setelah konsumsi kafein. Gemini sebaiknya mempertimbangkan kembali konsumsi kafein yang berlebih tersebut. Daripada semakin memicu rasa cemas, anda bisa mengganti kopi dengan teh jahe untuk meredakan stres.
Virgo
Virgo adalah sosok yang teliti. Sifat mereka yang perfeksionis bisa meningkat saat terlalu banyak konsumsi kopi. Kafein dapat membuat virgo berubah menjadi sosok yang mudah kelelahan. Virgo dapat beralih pada green tea yang ringan dan menyegarkan. Minuman ini memberikan dorongan energi yang lebih lembut dan juga meningkatkan fokus.
Scorpio
Scorpio bisa terlalu overthinking gara-gara kopi. Anda bisa terlalu fokus pada tugas atau detail kecil tertentu. Saat kopi ditambahkan dalam rutinitas, anda merasa semakin peka terhadap segala sesuatu. Scorpio bisa beralih pada cokelat panas premium.
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