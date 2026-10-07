4 Zodiak Ini Tidak Bisa Memulai Hari Tanpa Kopi, Kafein Jadi Moodbooster Andalan

Ilustrasi kopi. (Magnific)
JawaPos.com - Beberapa zodiak menjadikan secangkir kopi sebagai ritual harian yang memberikan rasa nyaman sekaligus energi sebelum memulai aktivitas.
Mereka menganggap bahwa kopi bukan sekedar minuman, tetapi bagian dari persiapan untuk memulai hari.
Secangkir kopi dapat membangun mood dan membuat mereka lebih siap menghadapi berbagai aktivitas..
Berdasarkan informasi dari laman timesofindia pada (7/10) berikut empat zodiak yang tidak bisa memulai hari tanpa kopi.
Capricorn
Capricorn sering memiliki jadwal yang padat serta daftar pekerjaan yang panjang. Segelas kopi yang kuat membantu mereka merasa lebih fokus dan siap menjalani aktivitas. Bagi capricorn kopi bukan hanya soal kafein, melainkan juga tentang membangun rutinitas yang membuat mereka tetap terarah.
Virgo
Virgo menikmati rutinitas pagi. Kopi biasanya menjadi salah satu bagian terpenting di dalamnya. Virgo menemukan ketenangan saat memulai hari dengan sesuatu yang memberikan energi besar.
Gemini
Gemini membutuhkan sedikit dorongan untuk memulai hari. Kopi membantu mereka membangun rasa produktif untuk siap beraktivitas. Mereka juga menikmati sisi sosial dari kopi. Mereka juga menikmati segi sosial dari nongkrong dan ngopi yakni bersantai.
Taurus
Taurus menyukai kenyamanan dan rutinitas. Kopi hangat memiliki rasa dan aroma yang membantu taurus merasa tenang di pagi hari. Taurus saat bergantung pada kopi untuk mendapatkan energi dan mempertahankan fokus.
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Jawa Pos
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