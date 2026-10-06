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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 7 Oktober 2026 | 04.09 WIB

4 Zodiak Paling Suka Bersaing untuk Berkembang, Terdorong Tunjukkan Kemampuan Terbaik

Ilustrasi berlari/Magnific

JawaPos.com-Persaingan dapat memunculkan sisi yang berbeda pada tiap orang. Namun, empat zodiak ini memiliki karakter tertentu yang membuat mereka mampu berkembang di lingkungan yang kompetitif.

Zodiak ini mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk menghadapi tantangan. Mereka memiliki jiwa paling kompetitif menurut sudut pandang astrologi.

Sebagaimana yang dikutip dari laman yourtango pada (6/10) berikut daftar zodiak yang paling kompetitif

Aries adalah sosok yang siap menghadapi setiap tantangan. Mereka berkembang dalam situasi yang penuh dengan persaingan baik dalam permainan yang bersifat santai maupun pertarungan dengan tingkat persaingan yang ketat.

Capricorn memiliki keinginan dan ambisi untuk meraih kesuksesan. Mereka menyukai tantangan serta menjalankan setiap rencana dengan cermat dan matang.capricorn sering memiliki tujuan jangka panjang untuk bekerja keras. Sifat mereka yang disiplin membuat capricorn menjadi kompetitor yang tangguh.

Leo berkembang dalam situasi yang kompetitif. Mereka memiliki kemampuan dalam menunjukkan bakat, posisi, serta kepemimpinan. Kepercayaan diri yang dimiliki oleh leo mendorong mereka untuk terlihat lebih unggul daripada orang lain.

Scorpio mampu menghadapi tantangan dengan fokus dan intens. Mereka tidak hanya terdorong oleh keinginan untuk menang, tetapi juga oleh kebutuhan yang kuat untuk membuktikan diri. Mereka mampu menjadi lawan yang tangguh dalam berbagai kompetisi.

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Editor: Novia Tri Astuti
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