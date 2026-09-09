5 Zodiak yang Paling Kompetitif, Persaingan Justru Membuat Mereka Semakin Bersemangat

JawaPos.com - Berdasarkan sudut pandang dunia astrologi, ada beberapa zodiak yang tidak akan pernah berhenti dari dunia persaingan.

Mereka memiliki sisi kompetitif yang membuat mereka semakin bersemangat, untuk menunjukkan kekuatan, otoritas, dan dominasinya.

Tanpa kompetisi, kehidupan empat zodiak ini sering terasa hampa. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman yourtango pada (9/9) berikut lima zodiak yang ingin selalu terlibat di dalam dunia persaingan.

Aries

Aries sangat suka menjadi yang pertama dalam semua hal. Mereka berusaha menganggap persaingan sebagai sesuatu yang menyenangkan dan tidak terlalu serius.

Mereka cenderung sulit menerima kekalahan dan bisa sangat suka membanggakan diri sendiri saat berhasil menjadi pemenang.

Leo

Leo menyukai gagasan untuk mengembangkan karir melalui persaingan karena mereka bisa menikmati prosesnya sekaligus menunjukkan pada orang-orang bahwa mereka adalah sosok yang terbaik.

Mereka lebih suka menyimpan sisi kompetitif tersebut untuk kehidupan profesional.

Scorpio

Scorpio mungkin tidak selalu menyukai persaingan dengan orang lain, tetapi mereka bisa menjadi sangat bersemangat dalam situasi tertentu dan tidak selalu mampu mengendalikan diri.

Terkadang kehidupan memang menghadirkan persaingan, tetapi scorpio akan berusaha menjadikannya sesuatu yang menyenangkan.

Capricorn