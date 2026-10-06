4 Zodiak yang Paling Kompetitif, Bahkan Saat Istirahat Mereka Masih Memikirkan Strategi untuk Menang

JawaPos.com - Empat zodiak berikut adalah sosok yang sangat kompetitif dalam menghadapi persaingan.

Mereka tidak pernah mengenal kata santai dalam menghadapi berbagai kegiatan yang menantang. Tujuan mereka adalah mengalahkan lawannya dan meraih kemenangan.

Berbagai strategi akan mereka lakukan untuk menjadi yang terbaik dan memenangkan suatu kompetisi.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (6/10) berikut empat zodiak yang bahkan masih memikirkan strategi untuk menang saat sedang beristirahat.

Taurus

Taurus memiliki tekad yang tenang. Mereka tidak kenal lelah dalam mengejar kemenangan. Taurus adalah tipe kompetitor yang diam-diam tetapi mematikan. Namun, mereka juga tahu cara menikmati kemenangan. Setelah berhasil, mereka akan merayakannya dengan penuh gaya.

Capricorn

Capricorn tidak mudah kehabisan tenaga meskipun para pesaingnya mulai berargumen satu per satu. Etos kerja mereka yang luar biasa membuat capricorn mampu bertahan lebih lama. Mereka juga tidak hanya bersaing dengan orang lain. Capricorn tidak hanya ingin mengalahkan anda, mereka ingin melampaui pencapaian mereka sendiri.

Leo

Loe ingin semua orang tahu bahwa mereka bukan hanya akan menang, tetapi juga akan menang dengan penuh gaya. Leo memiliki kualitas yang sulit dijelaskan, sehingga membuat mereka sulit diabaikan. Leo adalah kompetitor yang serius.

Aries